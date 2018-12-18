CATANIA: SEQUESTRATI 60 KG MARIJUANA

L’operazione è stata condotta e portata a termine dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante. Grazie ad un attività info-investigativa che non ha conosciuto soluzione...

L’operazione è stata condotta e portata a termine dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante. Grazie ad un attività info-investigativa che non ha conosciuto soluzione di continuità, i militari la scorsa notte sono riusciti ad intercettare quel carico di droga che doveva andare ad alimentare il fiorente mercato del capoluogo etneo gestito dalla mafia.

Il mezzo di trasporto utilizzato è una Volkswagen Golf, scortata nel perimetro cittadino da una moto di grossa cilindrata, i quali centauri, fiutando la presenza dei carabinieri sono fuggiti a tutta velocità. Nell’abitacolo della macchina, abbandonata ancora con il motore acceso in via Alfred Rittmann, gli operanti hanno rinvenuto e sequestrato: 16 buste di plastica sottovuoto contenenti circa 60 Kg di marijuana, sostanza stupefacente che, opportunamente lavorata, dosata ed immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare alla criminalità organizzata oltre i 600.000 euro.

L’autovettura utilizzata per il trasporto della droga è stata sequestrata per essere sottoposta ai rilievi tecnici dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale.