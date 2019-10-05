CATANIA, SEQUESTRATI DALLA GUARDIA DI FINANZA 400 CHILI DI STUPEFACENTI IN 5 MESI

Con l’avvio della bella stagione i Finanzieri del comando provinciale di Catania hanno posto la lente d’ingrandimento sul traffico di sostanze stupefacenti. In 5 mesi sono stati sequestrati circa 400...

Con l’avvio della bella stagione i Finanzieri del comando provinciale di Catania hanno posto la lente d’ingrandimento sul traffico di sostanze stupefacenti. In 5 mesi sono stati sequestrati circa 400 kg di hashish, marijuana e cocaina, scoperte due piantagioni di cannabis, arrestate 23 persone e denunciati all’autorità giudiziaria ulteriori 29 soggetti.

Negli ultimi mesi, i militari del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto ai traffici illeciti ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, realizzati lungo le rotabili e nei punti di maggiore afflusso di persone nel capoluogo etneo e, in particolare, nel capoluogo cittadino, anche con l’ausilio delle unità cinofile, hanno sequestrato più di 360 kg di hashish e marijuana ed oltre 13 kg di cocaina nonché scoperto nell’ hinterland etneo due piantagioni di cannabis con più di 11.000 piante.

In particolare, tra le attività più eclatanti, si segnalano le seguenti: