CATANIA: SEQUESTRATI OLTRE 109 ARTICOLI PIROTECNICI , DENUNCIATO VENDITORE AMBULANTE

Nella mattina di ieri, personale delle Volanti interveniva in via Citelli, a seguito della segnalazione giunta presso la Sala operativa, circa la presenza di un venditore ambulante di artifizi pirotec...

Nella mattina di ieri, personale delle Volanti interveniva in via Citelli, a seguito della segnalazione giunta presso la Sala operativa, circa la presenza di un venditore ambulante di artifizi pirotecnici.

Giunti sul posto, gli agenti verificavano effettivamente la presenza del venditore ambulante che esponeva su un banchetto diversi articoli pirotecnici.

Nello specifico, venivano rinvenute 109 articoli di categoria F2, 51 articoli di categoria F1 e 50 articoli di categoria P1. L’uomo veniva identificato e risultava essere privo di qualunque autorizzazione alla vendita di tale tipologia di merce. Tutta la merce, previa campionatura fotografica, veniva sottoposta a sequestro e successivamente distrutta – su autorizzazione dell’A.G. – da personale specializzato del Nucleo Artificieri. Il venditore veniva deferito in stato di libertà per il reato di fabbricazione o commercio abusivi di materiale esplodente.

Sempre nella giornata di ieri personale delle Volanti rinveniva e sequestrava degli articoli pirotecnici, per un peso complessivo di contenuto esplosivo pari a 582 grammi, posti su dei banchetti abbandonati in Piazza Risorgimento e in Viale Grimaldi.

Anche in questo caso tutto il materiale rinvenuto veniva distrutto – previa autorizzazione dell’A.G. – da personale del Nucleo Artificieri.