CATANIA: SEQUESTRATI UN CENTINAIO DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI “CONTRAFFATTI” E “NON SICURI”.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania ieri hanno sottoposto a sequestro un centinaio di capi di abbigliamento ed accessori contraffatti, nelle immediate adiacenze del mercato rionale etneo “fera o’luni”, segnalando il fatto alla competente Autorità giudiziaria.

In particolare, i militari della Compagnia Pronto Impiego di Catania, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio, stanno proseguendo “senza sosta” nell’attività di contrasto alle pratiche commerciali scorrette, anche in costanza del significativo contributo offerto alla sensibilizzazione e al riscontro sull’osservanza, da parte dei cittadini e delle attività commerciali, degli stringenti obblighi posti a tutela della salute pubblica, emanati, anche a seguito della attuale recrudescenza del rischio di contagio da COVID-19, dalle Autorità di Governo nazionale e regionale.

In tale contesto, i “baschi verdi” etnei hanno eseguito, nel corso del corrente anno, mirati interventi nel settore del commercio abusivo, della contraffazione e della sicurezza dei prodotti nonché a tutela del diritto d’autore sulle opere d’ingegno di carattere creativo, sottoponendo a sequestro oltre 4.000 articoli recanti marchi contraffatti, ritenuti non conformi agli standard di sicurezza posti a tutela della salute dei consumatori ovvero supporti audio/video privi dei diritti di copyright.

I beni in sequestro, tra i quali si segnala la presenza di numerose borse ed accessori recanti i marchi contraffatti di note griffe nazionali nonché diversi CD audio di cantautori o gruppi, nazionali o esteri, anche di ultima uscita sul mercato discografico, avrebbero garantito al mercato illecito un profitto stimato in oltre 20.000 euro.

L’attività svolta dai militari della Compagnia Pronto Impiego Catania si incardina nel più ampio quadro di intensificazione delle attività di polizia economico-finanziaria, disposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza etneo e coordinata dal I Gruppo Catania, a contrasto del dannoso fenomeno del commercio abusivo ed illecito e a tutela delle libertà economiche dei cittadini, delle imprese e dei professionisti onesti, quale condizione indispensabile per il raggiungimento dell’equità sociale posta a fondamento del benessere della collettività.