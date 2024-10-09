CATANIA: SEQUESTRATO IL MIAMI LOUNGE BEACH BAR, TRE INDAGATI E SEQUESTRATI 3 MILIONI

Nella giornata odierna, su richiesta della locale Procura della Repubblica, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Catania hanno dato esecuzione a un “Decreto di Se...

Nella giornata odierna, su richiesta della locale Procura della Repubblica, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Catania hanno dato esecuzione a un “Decreto di Sequestro Preventivo” di beni patrimoniali, emesso dal Tribunale di Catania – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, nei confronti di Salvatore PISTONE, pregiudicato 62enne nisseno, Giovanna Maria SALVO, pregiudicata 51enne catanese e Anna Laura COMPARATO, 28enne catanese (queste ultime congiunte a elementi di spicco del clan “CAPPELLO”), ai quali sono stati notificati anche gli avvisi della conclusione delle indagini preliminari per i reati in concorso di “truffa” e “falsità ideologica commessa da P.U. in atti pubblici” (l’ultimo delitto contestato solo alle due donne).

L’attività odierna, coordinata dalla Procura della Repubblica etnea e condotta, tra aprile 2022 e agosto 2024, dal Nucleo Investigativo di Catania – Sezione Misure di Prevenzione e Criminalità Economica, attraverso modalità d’indagine tecniche sia tradizionali (quali, ad esempio, i servizi di appiattamento e pedinamento), in uno stato del procedimento in cui non è ancora intervenuto il contraddittorio tra le parti, avrebbe svelato un articolato disegno criminoso, grazie al quale gli indagati, con una serie di condotte truffaldine, sarebbero riusciti ad accaparrarsi la gestione, per ben 2 anni, di un noto lido del litorale catanese.

Un piano ben congegnato e collaudato, con una netta suddivisione dei compiti e dei ruoli, secondo cui l’uomo, nella prima fase della truffa, iniziata nel 2021, avrebbe dovuto occuparsi delle trattative iniziali con la società titolare dello stabilimento balneare, il “Miami Lounge Beach Bar”, con l’obiettivodi convincerlo a sottoscrivere a suo favore un contratto d’affitto.

Ed effettivamente, dai riscontri investigativi, sarebbe emerso come il PISTONE, fingendosi il legale rappresentante di una società svizzera - realmente esistente ed operante nel Canton Ticino ma che è totalmente all’oscuro dell’intera vicenda - avesse avviato le trattative con il rappresentante della proprietà del lido/ristorante, esibendo nel corso dei numerosi incontri tutta una serie di documenti e deleghe false, mai prodotti o emessi dal gruppo elvetico. In tale contesto, l’offerta per l’aggiudicazione della gestione dell’attività commerciale sarebbe stata particolarmente “ghiotta”, prevedendo il pagamento di 135.000 € all’anno per i primi due anni, 140.000 € per il terzo e il quarto anno e 150.000 € per il quinto e il sesto.

Nel corso della negoziazione l’amministratore della società titolare del lido, ben disposto dalla documentazione, falsa, che gli era stata fornita, persuadendosi della bontà della proposta, aveva comunque richiesto una “polizza fideiussoria” a garanzia dei futuri pagamenti dei canoni di locazione. Anche in questo caso, il documento bancario fornito si sarebbe rivelato totalmente falso.

Al termine delle contrattazioni, durate oltre un anno, nel mese di marzo 2022, l’amministratore della società catanese si era quindi deciso a sottoscrivere il contratto e a concedere in affitto il lido, con annesso ristorante.

Da questo momento in poi, nella seconda parte della truffa, sarebbero “entrate in gioco” le due donne, inizialmente defilatesi, per occuparsi in concreto della gestione e della promozione dell’attività commerciale, in vista della stagione balneare 2022. Per pubblicizzare l’apertura del lido, sarebbe infatti stato realizzato anche un sito web, in cui era appunto riportato il numero di telefono della COMPARATO, che avrebbe avuto il compito di organizzare in prima persona le prenotazioni e tenere i contatti in nome e per conto dell’azienda.

Le due donne, tuttavia, non avrebbero mai pagato la quota dei canoni di locazione pattuiti con la proprietà, motivo per cui erano state citate in giudizio davanti al Tribunale Civile di Catania, per chiarire appunto la loro posizione di inadempienza. Anche in questa circostanza, a comprova della loro attitudine criminale, le indagate non si sarebbero fatte scrupoli a produrre, durante il processo civile, ulteriori documenti falsi, con lo scopo di indurre in errore anche l’Autorità Giudiziaria Giudicante, portandola a ritenere che la situazione economica della loro società fosse ben solida e che, pertanto, le due fossero in possesso di fondi bancari necessari per estinguere il debito.

Le complesse indagini sono state portate avanti dai Carabinieri specializzati della Sezione Misure di Prevenzione e Criminalità Economica del Nucleo Investigativo di Catania, i quali hanno passato al setaccio la completa situazione economica degli indagati, analizzando migliaia di pagine e documenti riguardanti movimentazioni bancarie, conti correnti, contatti con fornitori, arrivando alla conclusione che l’attività commerciale fosse stata da loro illecitamente acquisita.

L’odierno sequestro rappresenta il culmine di investigazioni tanto delicate quanto complesse, mediante le quali è stato possibile far luce sulla gestione di un’attività commerciale illecitamente acquisita e gestita, del valore di circa 3 Milioni di euro che, a seguito del provvedimento, è stata affidata in custodia giudiziaria all’amministratore individuato dal Tribunale.