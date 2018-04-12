CATANIA: Sequestrato mezzo chilo di cocaina e quasi 2 chili di marijuana, un arresto

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza un catanese di 62 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati gli uomini della Squadra “Lupi” ieri sera a fare irruzione in quell’appartamento di Via Sardegna luogo in cui, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati: 2 confezioni in cellophane termosaldate e 5 involucri sottovuoto, contenenti complessivamente 545 grammi di cocaina e Kg 1,938 di marijuana, nonché una somma in contanti equivalente a 820 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.