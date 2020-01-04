CATANIA: SEQUESTRATO UN BAR ABUSIVO GESTITO DA DUE FRATELLINI DI 9 E 10 ANNI, INDAGATI IL PADRE ED IL FRATELLO MAGGIORENNE

La Polizia di Stato, nel corso dei controlli ordinari voluti dal Questore nel quartiere di Librino, ha accertato in viale Bummacaro un’attività commerciale abusiva, un bar con sala giochi e rivendita...

La Polizia di Stato, nel corso dei controlli ordinari voluti dal Questore nel quartiere di Librino, ha accertato in viale Bummacaro un’attività commerciale abusiva, un bar con sala giochi e rivendita di fuochi d’artificio, allestita in una struttura costruita abusivamente nella via pubblica con annesso un immobile ubicato al piano terra di proprietà del Comune di Catania, occupato abusivamente.

Ad aggravare la situazione è stato la scoperta, da parte degli agenti, che la gestione di questa attività era stata affidata a due minorenni di anni 9 e 10 con l’assenso del padre e del fratello maggiorenne, entrambi impegnati in altra attività lavorativa e assenti nella circostanza. I minori, tra l’altro servivano bevande alcoliche agli avventori e gestivano la cassa, la sala giochi e la vendita di fuochi vietati ai minori di 18 anni, lavorando, tra l’altro, in luoghi non salubri e non sicuri. Durante i controlli è stato poi accertato come all’interno del pozzetto congelatore erano custoditi prodotti alimentari surgelati non contrassegnati come tali in apposito menù. Infine, nota dolente che ha connotato l’attività di controllo, è che uno dei due minorenni, infastidito dal controllo di polizia in atto, ha acceso,nei pressi dello stesso, dei fuochi d’artificio dentro il locale e sulla pubblica via.

Il padre dei bambini ed il fratello maggiore, convocati sul posto, sono stati indagati per i reati di vendita e cessione di fuochi d’artificio a minori di anni 18, invasione di edifici e terreni pubblici, sfruttamento del lavoro minorile, mancanza della tabella dei giochi proibiti, frode alimentare e, solo per il padre, in quanto esercente la potestà genitoriale, per la fattispecie di accensione di fuochi d’artificio in luogo pubblico senza autorizzazione.

I fuochi d’artificio sono stati sequestrati ed affidati al Nucleo artificieri della Polizia di Stato per la relativa distruzione.