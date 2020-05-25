La Polizia di Stato ha tratto in arresto SICALI Alfio Agatino (classe 1994) , responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.In particolare, nel po...

La Polizia di Stato ha tratto in arresto SICALI Alfio Agatino (classe 1994) , responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

CATANIA: SEQUESTRATO UN CHILO DI MARIJUANA

In particolare, nel pomeriggio del 22/5/2020, a seguito di attività info-investigativa che indicava il Sicali, pluripregiudicato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, quale soggetto, che, nonostante fosse stato da poco scarcerato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, aveva ripreso a smerciare stupefacenti, i “Falchi” della Squadra Mobile hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare nel quartiere di Librino.

Tramite uno stratagemma gli operatori di Polizia sono riusciti a non destare sospetto nell’indagato che non è riuscito a disfarsi di quanto illecitamente detenuto e lo hanno sorpreso in possesso di circa 1 kg di marijuana, in parte confezionato sottovuoto ed in parte già suddiviso in dosi pronte alla vendita, svariato materiale per pesatura e confezionamento, e centinaia di euro in contanti. L’uomo, su disposizione del Pubblico Ministero di turno è stato associato presso la locale casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida dinnanzi al G.I.P.