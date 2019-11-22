CATANIA: SEQUESTRATO UN GROSSO CARICO DI DROGA, ARRESTATI I DUE CORRIERI

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato nella flagranza i catanesi Angelo CONDORELLI di anni 29 e Umberto MARINO di anni 51, poiché ritenuti responsa...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato nella flagranza i catanesi Angelo CONDORELLI di anni 29 e Umberto MARINO di anni 51, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Grazie ad una sempre più profonda conoscenza delle dinamiche poste in essere dai gruppi criminali del capoluogo etneo, nella fattispecie di quelli operanti nel quartiere Librino – versante traffico e spaccio al minuto di sostanze stupefacenti – i militari, la scorsa notte, dopo un prolungato servizio di pedinamento, eseguito tra il viale Grimaldi 10 (in gergo conosciuta come Fossa dei Leoni) e la zona di San Francesco La Rena, precisamente all’interno del Villaggio Azzurro, hanno osservato i due soggetti giungere sul posto, scendere da una Lancia Y e intanto che uno, il MARINO, indugiava sul ciglio della strada per controllare che non arrivassero “curiosi”, l’altro addentrarsi in un fondo agricolo.

I Carabinieri, attendendo pazientemente nell’oscurità, vedendo tornare indietro il CONDORELLI con un grosso borsone in mano, sono intervenuti per bloccare i sospetti, accertare cosa vi fosse all’interno del borsone - numerosi panetti di marijuana - e successivamente rinvenire tra la vegetazione, esattamente nel punto dove si era recato uno dei correi, altri quattro borsoni contenenti la medesima sostanza stupefacente sempre suddivisa in panetti.

La droga sequestrata, circa 60 Kg, immessa sul mercato al dettaglio avrebbe potuto fruttare una somma di denaro prossima ai 70.000 euro.

Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.