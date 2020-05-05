CATANIA, SEQUESTRO DI ARMI E DROGA IN UNA CASA ABBANDONATA
Nella giornata di ieri personale dipendente dell’Upgsp, appartenente alla sezione Volanti e alla squadra Cinofili, ha eseguito mirati controlli in alcuni edifici di via Capo Passero al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.
In particolare, con l’ausilio del cane antidroga “Soan”, venivano ispezionati numerosi garage, scantinati e parti comuni di edifici.
A seguito di tale attività venivano rinvenuti, all’interno di un’abitazione abbandonata, diversi involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo “marijuana” per un peso complessivo di 450 grammi, una pistola marchio “BBM” mod. 315 calibro 8 mm, un serbatoio vuoto, 3 cartucce calibro 6.35 mm. e 6 cartucce calibro 7.65 mm.
Rinvenuti, inoltre, all’interno della tromba di un ascensore, 2 involucri in cellophane contenenti in totale 205 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”.
Quanto rinvenuto è stato repertato dalla Polizia Scientifica e sottoposto a sequestro penale.