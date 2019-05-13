CATANIA: SEQUESTRO DI DROGA DA 10MILA EURO
Nella giornata di sabato 11 maggio il Commissariato di P.S. Librino ha diretto un controllo interforze finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno di una nota piazza di spaccio situata nel quartiere di Librino.
All’operazione, oltre a personale del Commissariato coordinatore, ha partecipato un equipaggio della Squadra Cinofili dell’U.P.G.S.P. e una pattuglia della Guardia di Finanza.
In viale Nitta, gli operatori hanno rinvenuto, grazie al fiuto del cane “App”, una busta di marijuana, già suddivisa in 44 dosi, per un peso complessivo di 79 grammi che era stata abilmente occultata sotto la mattonella di un marciapiede.
A seguito di un’ulteriore ispezione delle parti comuni di un palazzo, inoltre, è stata ritrovata, occultata in un vano tecnico sul lastrico solare, un’atra busta di marijuana, del peso complessivo di 1307 grammi, già suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata.
La vendita al dettaglio della droga sequestrata avrebbe fruttato agli spacciatori un introito di circa 10.000 euro.