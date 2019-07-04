CATANIA: SEQUESTRO DI KG 13 DI COCAINA ED ARRESTO DI UN CORRIERE NISSENO.

I militari del Comando Provinciale di Catania, a seguito di mirata attività di intelligence economico-finanziaria, hanno sequestrato in due aree di parcheggio, una nei pressi dell’aeroporto etneo di F...

I militari del Comando Provinciale di Catania, a seguito di mirata attività di intelligence economico-finanziaria, hanno sequestrato in due aree di parcheggio, una nei pressi dell’aeroporto etneo di Fontanarossa e l’altra ad Augusta, oltre 13 kg. di cocaina abilmente occultati all’interno di 2 autovetture e tratto in arresto M.P. (cl.1979) originario di Caltanissetta.

In particolare, i Finanzieri del Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania, dopo aver effettuato un lungo periodo di osservazione presso un’area di parcheggio privata situata nelle adiacenze dell’aeroporto Bellini di Catania, sottoponevano a controllo una persona, poi identificata in M.P., che aveva prelevato dal bagagliaio di un’autovettura un involucro scuro che poi è risultato contenere cocaina, del peso di 1 kg.

La meticolosa perquisizione dell’autovettura Chrysler, effettuata dai Finanzieri nella sede del Nucleo Pef, consentiva di rinvenire ulteriori due “panetti”, per complessivi 2 kg, nascosti in una paratia del bagagliaio della vettura.

Dalle banche dati della Guardia di Finanza, inoltre, veniva appurato che il corriere era amministratore di una concessionaria di auto con sede a Figline Valdarno (FI). Pertanto, i Finanzieri etnei, dopo aver eseguito ulteriori approfondimenti documentali al gestore del parcheggio privato, sono riusciti a risalire all’autocarro, del tipo bisarca, che aveva trasportato a Catania, per conto di M.P., la Chrysler, individuando una seconda autovettura che, sempre per conto dell’arrestato, era stata consegnata a un parcheggio privato di Augusta.

I militari hanno dunque proceduto all’immediato rintraccio del veicolo all’interno del quale venivano rinvenuti ulteriori 9 “panetti” (contenenti circa 10 kg di cocaina) occultati all’interno di parti dell’abitacolo e del bagagliaio (sedili, portiere e vano ruota di scorta).

All’esito dell’attività, M.P. è stato tratto in arresto per il reato di illecita detenzione di stupefacenti e, informata la Procura della Repubblica di Catania, è stato condotto al carcere cittadino di Piazza Lanza. Il complessivo quantitativo di droga, pari a 13 kg, che rappresenta uno dei più rilevanti sequestrati nell’hinterland del capoluogo etneo, avrebbe fruttato, nella vendita al dettaglio, oltre 1 milione di euro.