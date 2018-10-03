CATANIA: SEQUESTRO DI SCARPE GRIFFATE CONTRAFFATTE, DENUNCIATA TITOLARE DI UN NEGOZIO

Ieri sera, gli uomini del Nucleo Operativo, al termine di una breve attività info investigativa, hanno avuto accesso ad un ingrosso di calzature ed accessori di via Giordano Bruno dove sono stati rinv...

Ieri sera, gli uomini del Nucleo Operativo, al termine di una breve attività info investigativa, hanno avuto accesso ad un ingrosso di calzature ed accessori di via Giordano Bruno dove sono stati rinvenuti diversi colli contenenti 120 paia di calzature (c.d. sneakers) di un noto marchio statunitense, simili alle originali per foggia e manifattura, ma risultate contraffatte.

La merce, del valore commerciale di 3.600 euro (ogni paio di scarpe era posto in vendita a 30 euro, rispetto ai 130 euro necessari per l’acquisto dell’originale), è stata sequestrata, mentre la titolare dell’attività commerciale, una donna di 35 anni originaria della Repubblica Popolare Cinese, è stata denunciata all’A.G. perché ritenuta responsabile di “introduzione e commercio nello Stato di prodotti falsi”.