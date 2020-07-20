I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, hanno arrestato la 57enne ZHANG YA YANG, cittadina extracomunitaria di origini cinesi ed irregolare sul territorio nazionale...

CATANIA: SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE FERMATA IRREGOLARE CINESE

cittadina extracomunitaria di origini cinesi ed irregolare sul territorio nazionale, ritenuta responsabile di sfruttamento della prostituzione.

In via Francesco Cilea i residenti avevano notato uno strano e continuo andirivieni di uomini che, senza troppa immaginazione, lasciava ragionevolmente supporre che all’interno di quell’appartamento si esercitasse il meretricio.

I militari pertanto, acquisita la notizia, si sono recati sul posto ed hanno atteso l’arrivo dell’ennesimo cliente per entrare quindi in azione, facendo ingresso nell’abitazione al cui interno hanno trovato una prostituta 51enne, anche lei di origini cinesi, nonché l’imbarazzatissimo cliente che aveva appena consegnato la somma pattuita per la prestazione sessuale alla tenutaria, immediatamente arrestata,

La donna, espletate le formalità di rito, è stata accompagnata presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Catania ove le è stato formalmente notificato l’invito ad abbandonare lo stato italiano.