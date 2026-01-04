Catania shock: 14enne massacrato da una baby gang in pieno centro, ferito e portato in ospedale

Un 14enne è stato medicato in ospedale a Catania, ieri sera, dopo essere stato picchiato da una baby gang nella centralissima piazza Stesicoro.Due degli aggressori, minorenni, sono stati identificati...

Un 14enne è stato medicato in ospedale a Catania, ieri sera, dopo essere stato picchiato da una baby gang nella centralissima piazza Stesicoro.

Due degli aggressori, minorenni, sono stati identificati dalla polizia che ha convocato i loro genitori per riaffidarli a loro.

Il padre del 14enne ha postato su Facebook una foto del ragazzino con delle bende in testa e sul volto e in particolare sull'occhio destro. "Mio figlio - ha scritto sul social - 14 anni, è stato pestato, così, per passatempo, da una baby gang. Non controllo più le mie emozioni, saggiamente, però, capisco che per il suo bene e quello dei mi cari devo andare oltre... Credetemi, uno sforzo immane...".

Sull'accaduto è intervenuta la coordinatrice del Mpa di Catania, Pina Alberghina, sottolineando che l'aggressione è avvenuta "in uno dei luoghi simbolo della città frequentato da giovani famiglie e turisti, piazza Stesicoro".

"Questo episodio, uno dei tanti che probabilmente sarebbe rimasto senza voce, se non per la denuncia del padre sui social - aggiunge - ci riempie di grande preoccupazione e impone una riflessione seria e responsabile sulle politiche di sicurezza urbana e controllo del territorio e della microcriminalità urbana.

È importante - osserva Pina Alberghina - che i centri di maggiore aggregazione urbana siano costantemente presidiati con una presenza attiva, anche piccola, ma stabile, di nuclei della polizia municipale, in modo da prevenire episodi come quello accaduto e garantire un diritto alla sicurezza per i giovani, le loro famiglie e tutta la città".