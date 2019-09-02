CATANIA, SI FERISCE PER GIUSTIFICARE L’EVASIONE, ARRESTATO IN OSPEDALE
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato per evasione il catanese Filippo Storniolo, 25enne, detenuto agli arresti domiciliari con obbligo di indossare il “braccialetto elettronico”.
Dopo due controlli dei militari era risultato assente nella sua abitazione mentre, in seguito, veniva rintracciato al pronto soccorso dell’Ospedale Vittorio Emanuele dove si era recato per farsi medicare un taglio ad un dito della mano destra.
I Carabinieri hanno così proceduto all’arresto di Storniolo, anche in considerazione della trascurabilità dell’entità della ferita, giudicata senza prognosi dai medici, che è ragionevole desumere essere stata cagionata dallo stesso arrestato per giustificare l’illecito allontanamento dalla propria abitazione.
Il giovane, come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato ricondotto agli arresti domiciliari.