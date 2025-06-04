Nella tarda mattinata, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante sono intervenuti nel centro storico della città, in seguito alla segnalazione di un furto in atto. A s...

Nella tarda mattinata, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante sono intervenuti nel centro storico della città, in seguito alla segnalazione di un furto in atto. A seguito della chiamata al 112 NUE di un 69enne, domiciliato nello stesso stabile dove gestisce un’attività ricettiva, gli operatori della Centrale Operativa hanno appreso che una donna si era intrufolata all’interno del suo magazzino, utilizzato per la custodia di attrezzature edili e di lavoro.

Sul posto è stata, perciò, inviata immediatamente una pattuglia che ha sorpreso la ladra che tentava di allontanarsi, reggendo con le mani una pesante borsa in tela.

Fermata, la donna è stata identificata per una 42enne residente a Catania, la quale, per come riferito dal 69enne, proprio quella mattina si era presentata al portone del B&B chiedendo di poter pernottare, ma al rifiuto del titolare si era allontanata. Poco dopo, però, l’uomo, non avendo sentito il rumore del portone richiudersi, era sceso a controllare, sentendo rumori provenire dal magazzino, quindi aveva deciso di chiamare i Carabinieri.

La 42 enne è stata dunque perquisita e, all’interno della borsa, i militari hanno recuperato utensili elettrici, trapani, batterie, una pompa a pressione e un disco da taglio, tutti riconosciuti dal proprietario come propri.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, la donna è stata denunciata all’autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, mentre il materiale sottratto è stato restituito al legittimo proprietario. Ancora una volta, l’intervento tempestivo dei Carabinieri ha consentito di bloccare sul nascere un episodio di furto e garantire la tutela della sicurezza e della proprietà privata. Si rinnova l’invito alla cittadinanza a segnalare prontamente ogni comportamento sospetto, a beneficio dell’intera comunità.