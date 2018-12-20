CATANIA: SI FINGE UNA DOTTORESSA DELLA FARMACIA, ENTRA IN CASA DI UN’ANZIANA E RUBA 900 €

Ancora un colpo messo a segno dai “professionisti della truffa” che, purtroppo, sempre più spesso prendono di mira le fasce più deboli della popolazione: gli anziani.Questa volta a presentarsi alla po...

Ancora un colpo messo a segno dai “professionisti della truffa” che, purtroppo, sempre più spesso prendono di mira le fasce più deboli della popolazione: gli anziani.

Questa volta a presentarsi alla porta di un’attempata signora è stato un falso “medico incaricato dalla farmacia”, una dottoressa che, per conto della farmacia, avrebbe avuto l’incombenza del disbrigo di una pratica relativa alla tessera sanitaria di esenzione.

In poche parole: al costo di 50 euro, l’anziana donna avrebbe avuto il servizio burocratico a domicilio, grazie al quale avrebbe potuto godere dell’esenzione dei pagamenti dei farmaci. Nulla di più falso.

La donna, infatti, appena le due donne (la padrona di casa era accompagnata da un’altra signora, anch’essa d’età) si sono distratte grazie a uno stratagemma adottato dalla truffatrice, si è impadronita di tutti i denari in possesso della vittima la quale, così, è stata derubata di ben 920 euro.

Purtroppo, come sempre accade, il furto è stato scoperto dopo che la malvivente aveva lasciato l’appartamento, facendo perdere le proprie tracce.

La finta dottoressa si presenta come una donna dall’apparente età di 40/45 anni, alta circa 1,50 metri con capelli scuri e, nell’occasione, vestiva una gonna nera, un giubbino nero e vistose calze a rete: ovviamente, non si tratta di un identikit ma semplicemente di un’avvertenza e di un invito alla massima attenzione rivolto a tutte quelle persone, specie gli anziani, che possano imbattersi in una dottoressa che pretende denaro, per conto di terzi, per favorire pratiche economicamente vantaggiose.

Non cascateci: non aprite mai la vostra porta di casa a nessuno che chiede o promette soldi o altri vantaggi economici, nessuno è autorizzato a farlo e nessuno lo fa veramente.

Quando accade è solo per derubarvi.