CATANIA: SI FINGONO OPERAI DELL'ENEL MA SONO SPACCIATORI, ARRESTATI

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 23enne Filippo FAZIO ed il 33enne Salvatore Andrea FAZIO, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché detenzione illegale di munizionamento.

L’attività info-investigativa ieri pomeriggio ha condotto gli uomini del Nucleo Operativo nei pressi di quell’abitazione di Via Del Purgatorio. Per eludere la telecamera a circuito chiuso posta a protezione del portone d’ingresso, due militari si sono presentati al citofono come operai dell’Enel. Appena aperto, i Carabinieri hanno fato scattare l’irruzione con conseguente perquisizione dell’abitazione che ha consentito di rinvenire e sequestrare: Oltre mezzo chilo di “marijuana”, ancora da lavorare e dosare, 6 piante di marijuana dell’altezza media di 150 cm, 2 bilance elettroniche di precisione, del materiale comunemente utilizzato per il confezionamento delle dosi; 2 macchinette per sigillare lo stupefacente, 82 cartucce cal. 16, 6 centraline elettroniche di varie marche, utilizzate per i furti d’auto, 1 telecamera collegata ad un monitor interno per il controllo dell’accesso principale dell’abitazione.

Gli arrestati, in attesa del rito per direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.