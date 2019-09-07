CATANIA, SI FINGONO TASSISTI PER FREGARE I TURISTI IN ARRIVO AL PORTO
Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato nell’ambito dei servizi disposti dalla questura di Catania, finalizzati a contrastare in particolare il fenomeno dell’abusivismo e della illegalità diffusa, ha eseguito una serie di controlli su soggetti che gravitano all’interno del sedime portuale.
Durante lo sbarco dei crocieristi giunti a bordo delle navi Celebrity e Infinity Constellation, personale della Polizia di Frontiera del Porto di Catania, ha eseguito dei controlli, durante i quali, al personale operante, non è sfuggito l’atteggiamento di due soggetti, in due momenti distinti, impegnati nel cercare di fingersi tassisti per intascare lauti guadagni, privi di ogni autorizzazione, i quali rallentavano la fila dei passeggeri bloccando l’afflusso degli stessi in uscita verso la città.
Per tale motivo, il personale della Polizia Giudiziaria, bloccava e identificava prontamente i due soggetti, ai quali veniva comminata una sanzione amministrativa che comportava il successivo ordine di allontanamento (ORDAL) che prevede l’intimazione ad allontanarsi per le successive 48 ore dall’accertamento del fatto.