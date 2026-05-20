🔴 Catania, si introduce in casa di una 29enne e tenta di violentarla: arrestato

Paura nel quartiere Cibali: i Carabinieri lo rintracciano pochi minuti dopo, tensione tra i residenti richiamati dalle urla

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato in flagranza un 48enne residente nel capoluogo etneo, gravemente indiziato dei reati di tentata violenza sessuale e violazione di domicilio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento è scattato nel pomeriggio, a seguito di una richiesta di aiuto giunta al 112 NUE, che ha segnalato una grave aggressione all’interno di un’abitazione del quartiere Cibali.

Le “gazzelle” del Nucleo Radiomobile hanno raggiunto immediatamente il luogo indicato, accertando che, poco prima del loro arrivo, l’uomo si era introdotto abusivamente nell’abitazione di una 29enne, aggredendola.

I militari hanno quindi raccolto nell’immediatezza le prime dichiarazioni della vittima e dei presenti, acquisendo elementi descrittivi determinanti per l’identificazione del responsabile. Sulla base delle informazioni raccolte, hanno immediatamente attivato le ricerche nell’area circostante, riuscendo a rintracciare l’uomo pochi minuti dopo, ancora nelle vicinanze del luogo dell’accaduto.

Il 48enne è stato prontamente bloccato dai Carabinieri, che hanno operato con fermezza anche in un contesto particolarmente delicato sotto il profilo dell’ordine pubblico, poiché alcuni cittadini, richiamati dalle urla e venuti a conoscenza dei fatti, hanno manifestato atteggiamenti ostili nei confronti del soggetto fermato. I militari lo hanno, pertanto, messo in sicurezza, conducendolo poi presso gli uffici dell’Arma per i conseguenti accertamenti di polizia giudiziaria. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato arrestato.