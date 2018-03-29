CATANIA: Si preparavano a spacciare “erba”, arrestati

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza i catanesi Agatino MAIDA di 34 anni e Carmelo CAMPOLO di 19 anni, poiché ritenuti responsabili del concorso detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’altra notte, i militari, durante uno dei tanti servizi svolti per contrastare il traffico e lo spaccio al minuto di droga nel popoloso quartiere di Picanello, osservando il duo muoversi in modo ambiguo tra le Vie Vezzosi e Timoleone, sono intervenuti procedendo a perquisire i luoghi dove erano stati visti armeggiare con frequenza, rinvenendo e sequestrando 105 dosi di marijuana termosaldate con carta d’alluminio, nascoste dentro un bauletto di uno scooter in stato di abbandono.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.