CATANIA. SI SENTE MALE AD UNA FESTA, MUORE A 18 ANNI DOPO VISITA IN GUARDIA MEDICA: «PROCURA APRE UN’INCHIESTA»

Una ragazza di 18 anni, Chiara La Spina, è morta martedì scorso dopo essersi sentita male alla festa di un’ amica a Fiumefreddo di Sicilia in provincia di Catania.

La procura ha aperto una inchiesta e ha ordinato l’autopsia dopo l’esposto dei genitori secondo cui la vittima non avrebbe avuto le necessarie cure dalla guardia medica di Mascalucia.

Mentre era alla festa la giovane ha chiamato il padre, dicendo di non stare bene; il genitore l’ha accompagnata alla guardia medica e avrebbe detto ai sanitari che sua figlia soffriva di una crisi respiratoria a causa di allergie.

I medici, invece, avrebbero definito il malessere un “disturbo psicosomatico” per poi prescrivere alla 18enne una dose di tranquillante Valium invece dei farmaci a base di cortisone. La ragazza ha usato l’ansiolitico così come prescritto pur non avendo mai sofferto di attacchi di panico. Una volta aver assunto il farmaco ha perso i sensi, morendo pochi minuti dopo.

E’ stato inutile anche il tentativo di trasferire la giovane con l’ambulanza all’ospedale di Acireale. La famiglia ha nominato un legale per seguire la vicenda. Indagano i Carabinieri.