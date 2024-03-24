CATANIA. SMALTIMENTO ILLECITO DEL MATERIALE IN UNA DITTA, SCATTANO I SIGILLI

Allo scopo di contrastare il fenomeno dei furti di rame, il Questore di Catania ha predisposto una serie di controlli e di accertamenti da effettuarsi presso centri di raccolta e di rottami ferrosi, i...

Allo scopo di contrastare il fenomeno dei furti di rame, il Questore di Catania ha predisposto una serie di controlli e di accertamenti da effettuarsi presso centri di raccolta e di rottami ferrosi, individuati all’interno di determinate aree della periferia urbana.

Lo scorso 13 marzo, i poliziotti del Commissariato Librino hanno effettuato uno specifico servizio di controllo del territorio che, oltre alle pattuglie delle articolazioni territoriali della Questura, ha visto l’impiego delle unità del Reparto Prevenzione Crimine che hanno operato unitamente a personale della Polizia Provinciale e della Polizia Locale. L’attività di accertamento è stata finalizzata a verificare la filiera del rame e degli altri materiali che vengono trattati in questi centri e il corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi che derivano da quest’attività.

Durante un controllo effettuato presso una ditta della zona “Gelso Bianco” è emerso lo smaltimento illecito del materiale contenuto all’interno di 3 aree interne dell’azienda che sono state sequestrate penalmente, con l’apposizione dei sigilli. L’amministratore dell’azienda è stato indagato in stato di libertà. Inoltre, sono stati rinvenuti 3 veicoli la cui presenza, non risultando essere rubati, radiati o sospesi dalla circolazione per l’esportazione all’estero, è ancora oggetto di ulteriori indagini di polizia giudiziaria.