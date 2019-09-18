CATANIA. SMART IN FUGA CON LA DROGA A BORDO: AUTISTA BLOCCATO ED ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un 25enne catanese, poiché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti....

Il giovane era stato notato dall’equipaggio di una gazzella dei Carabinieri in via Francesco Miceli, nel quartiere Nesima, allorché, accortosi della presenza di questi ultimi, aveva accelerato improvvisamente cercando di dileguarsi a bordo della propria Smart For Two.

L’inseguimento così scaturito ha avuto epilogo con il fermo del giovane e la perquisizione della autovettura, a seguito della quale i Carabinieri rinvenivano e sequestravano 32 dosi di marijuana già confezionata per la successiva vendita al minuto.