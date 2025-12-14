Catania, smonta i fari dell’auto in strada: 58enne denunciato dopo le immagini delle telecamere

La Polizia di Stato ha denunciato un pregiudicato catanese di 58 anni per il furto di parti di auto, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva....

Le indagini hanno preso avvio dopo la denuncia presentata dalla vittima agli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza Nesima.

L’uomo ha raccontato ai poliziotti di aver lasciato la propria auto in un’officina della zona di viale Mario Rapisardi per effettuare una riparazione. Qualche giorno dopo, passando dalla stessa officina, ha notato l’auto parcheggiata in un tratto di strada prospiciente e, poco distante, ha visto un uomo che si stava allontanando con atteggiamento sospetto, a bordo di un’altra auto, parcheggiata proprio davanti alla sua.

Dopo pochi minuti, ritornato sul posto, non ha potuto fare altro che constatare come dalla sua auto fossero stati rubati i fari anteriori. Da qui la richiesta d’aiuto ai poliziotti del Commissariato di Nesima.

Gli agenti, dopo aver raccolto una serie di elementi utili, hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e dalla visione del materiale video, frame dopo frame, sono riusciti a ricostruire l’intera vicenda.

Infatti, le videocamere avevano immortalato l’autore del furto che, dopo essersi accertato di non essere visto, ha rapidamente smontato i fari riponendoli nella sua auto.

Nei giorni successivi, gli agenti del Commissariato, avvalendosi anche della descrizione fornita dal denunciante sia dell’uomo che dell’auto a bordo della quale si era allontanato sono riusciti a risalire alla proprietaria del veicolo e, successivamente, hanno identificato l’autore del furto che, dunque, è stato denunciato per furto aggravato.