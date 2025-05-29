CATANIA. SMONTA I FARI DI UN’AUTO PARCHEGGIATA IN CENTRO: ARRESTATO IN FLAGRANZA

Ha adocchiato un’auto parcheggiata in corso Sicilia e non ci ha pensato due volte a smontare i gruppi ottici per rubarli. L’uomo, un catanese di 51 anni, è stato visto all’opera da un passante che ha...

Ha adocchiato un’auto parcheggiata in corso Sicilia e non ci ha pensato due volte a smontare i gruppi ottici per rubarli. L’uomo, un catanese di 51 anni, è stato visto all’opera da un passante che ha subito allertato la Polizia di Stato.

In pochi istanti, le moto-volanti della Questura di Catania sono giunte sul posto e hanno acquisito alcuni elementi utili per rintracciare il ladro, intercettato nei pressi di via Puccini. L’uomo teneva ancora in mano il sacchetto con all’interno proprio i fari appena asportati.

Dagli accertamenti effettuati nella banca dati in uso alle forze di Polizia sono emersi a carico dell’uomo diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio,

Oltre alla refurtiva, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblicato hanno trovato anche un cacciavite utilizzato poco prima per smontare i gruppi ottici dell’auto.

I poliziotti hanno rintracciato il proprietario dell’auto presa di mira dal ladro, che, dopo aver constatato il danno subito, ha formalizzato la querela. I gruppi ottici sono stati restituiti al legittimo proprietario, mentre il 51enne è stato arrestato per furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Sentito il PM di turno, per l’uomo è stato disposto il trasferimento in carcere, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.