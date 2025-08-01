CATANIA. Smonta pomelli e rosoni da portoni d’epoca: denunciato 42enne catanese

La collaudata sinergia tra la Centrale Operativa del Comando Provinciale dell’Arma di Catania con le pattuglie in servizio dinamico esterno, ha consentito ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di denu...

La collaudata sinergia tra la Centrale Operativa del Comando Provinciale dell’Arma di Catania con le pattuglie in servizio dinamico esterno, ha consentito ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di denunciare un catanese di 42 anni, per il reato di tentato furto aggravato, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Era circa l’una di notte quando l’operatore della centrale ha ricevuto la telefonata di alcuni passanti che segnalavano un uomo, in via Firenze, intento ad armeggiare davanti ai portoni di ingresso degli immobili d’epoca della zona.

Immediato l’invio di una gazzella, che in una manciata di minuti, era sul posto e ha, così, iniziato le ricerche del sospettato.

Dopo poco, l’equipaggio ha scorto un individuo, completamente vestito di nero e con un berretto per coprire anche il viso il quale, accortosi dell’arrivo dei Carabinieri, ha cercato di allontanarsi velocemente a piedi. I militari dell’Arma, però, lo hanno immediatamente fermato e messo in sicurezza, perquisendolo.

L’uomo, identificato per il 42enne catanese, aveva in una mano una pinza multifunzione e nell’altra una valigetta nera, al cui interno aveva nascosto 5 pomelli e tre rosoni in ottone, oltre a due chiavi inglesi.

I Carabinieri, chiesti rinforzi, hanno anche ispezionato gli ingressi degli stabili di quella strada, accertando da quali portoni erano stati asportati i pomelli, e verificando anche che le maniglie in ottone di una palazzina là vicino erano visibilmente allentate.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 42enne, già gravato da numerosi pregressi giudiziari, nonché recenti e specifici precedenti, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, e il materiale che aveva con sé è stato sequestrato, in attesa della restituzione ai legittimi proprietari.