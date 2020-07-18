CATANIA: SORPRESI 5 GUARDIANI IN NERO PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA E DUE ATTIVITÀ UN DEPOSITO DI PNEUMATICI E UN RIVENDITORE DI GOMME TOTALMENTE ABUSIVE

Nei giorni scorsi, su disposizione del Questore Mario Della Cioppa, personale del Commissariato Librino ha effettuato controlli straordinari volti a contrastare l’illegalità diffusa nel quartiere di c...

Particolare rilevo assume il controllo all’interno di un Villaggio, nel fulcro del sito protetto dell’Oasi del Simeto, al cui interno sono stati sorpresi due soggetti, un elettricista e l’altro custode del Villaggio, entrambi senza un regolare contratto di lavoro, intenti a gestire illegalmente rifiuti speciali pericolosi derivanti dalle opere di manutenzione di detta struttura, in particolare materiale elettrico, di risulta e ferroso non bonificato; pertanto, sono stati indagati in stato di libertà per il reato di gestione illegale di rifiuti speciali e detto materiale sottoposto a sequestro penale preventivo.

Accertato anche che, l’elettricista, lavorava in condizioni non sicure e senza indossare i sistemi di protezione.

Altra attività all’interno dei Villaggi Primo Sole Secondo, Primo Sole Beach e Nettuno, ha permesso di individuare diversi inquilini di Ville che, a fronte di un canone mensile per uso abitativo e/o stagionale per il periodo estivo, non hanno registrato i relativi contratti di locazione presso l’Ufficio delle Entrate e, fatto di rilievo, che in una di dette Ville, con piscina annessa e corte esterna, vi abita un soggetto ivi sottoposto agli arresti domiciliari; detto detenuto, tra l’altro, è stato sorpreso all’interno della propria abitazione con un soggetto estraneo al nucleo familiare e, ancora, con un impianto di videosorveglianza riprendente la pubblica via che è stato rimosso e, pertanto, verrà segnalato all’Autorità Giudiziaria.

Ancora, nei Villaggi della zona di San Francesco La Rena, sono stati sorpresi 5 Guardiani in nero e, in diversi casi, percettori del reddito di cittadinanza e pertanto segnalati alle autorità competenti.

Ulteriore attività eseguita nelle vie Calici e Ancipa, ha consentito di accertare la presenza due grosse attività commerciali, un deposito di pneumatici e un rivenditore di gomme (con migliaia di pneumatici) totalmente abusive e, fatto di rilievo, che erano gestite da 2 dipendenti di una società che insiste all’interno dell’aeroporto di Catania.

Per i fatti di cui sopra e per quanto di competenza, sono stati informati gli enti della Guardia di Finanza, Ufficio delle Entrate, Arpa, Inps e Polizia Locale.