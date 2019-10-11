I Carabinieri della Stazione di Librino hanno arrestato nella flagranza i catanesi Antonio Pennisi di 30 anni, Salvatore Franceschini di 29 e Doriana Strano di 30, poiché ritenuto responsabili del con...

I Carabinieri della Stazione di Librino hanno arrestato nella flagranza i catanesi Antonio Pennisi di 30 anni, Salvatore Franceschini di 29 e Doriana Strano di 30, poiché ritenuto responsabili del concorso in spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

CATANIA: SORPRESI A CONFEZIONARE DROGA, ARRESTATI TRE PUSHER 1/3 Successivo »

Li tenevano d’occhio da diversi giorni fino a quando, notando un eccessivo viavai di giovani assuntori da quell’abitazione, i militari, eludendo le telecamere poste a protezione del sito, hanno fatto irruzione nell’immobile sorprendendo i tre pusher mentre erano intenti a confezionare le dosi da porre in vendita.

La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare: 30 grammi di cocaina, 5 grammi di marijuana, 170 euro in contanti, somma presumibilmente incassata dalla pregressa vendita degli stupefacenti, nonché, ovviamente, del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio.

Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.