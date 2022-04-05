CATANIA, SORPRESI A RUBARE LA MARMITTA DA UN’AUTO IN SOSTA: 4 IN MANETTE

La notte scorsa, personale dell’Upgsp ha arrestato quattro persone, colte nella flagranza del reato di furto aggravato in concorso.Nello specifico, intorno alle 2,30 è giunta in sala operativa una ric...

La notte scorsa, personale dell’Upgsp ha arrestato quattro persone, colte nella flagranza del reato di furto aggravato in concorso.

Nello specifico, intorno alle 2,30 è giunta in sala operativa una richiesta di intervento da parte di un uomo che, dal balcone di casa, aveva notato quattro individui armeggiare su un’autovettura in sosta in via Pietro Novelli.

Inviati diversi equipaggi delle Volanti, giunte sul posto, hanno trovato i quattro uomini che, dopo aver sollevato con un cric l’autovettura, avevano tagliato il catalizzatore del mezzo per poi tentare la fuga a bordo di una Cinquecento.

Gli agenti hanno proceduto a fermare il veicolo e a identificare i quattro che sono risultati gravati da precedenti condanne per reati contro il patrimonio.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire, oltre alla marmitta rubata, il cric utilizzato per sollevare il predetto veicolo, una sega elettrica utilizzata per tagliare il catalizzatore e altri attrezzi atti allo scasso posti sotto sequestro.

Pertanto, dopo la denuncia formalizzata dal proprietario dell’auto ed espletate le formalità di rito, i quattro sonon stati tratti in arresto e, su disposizione del Pm di turno, posti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.