CATANIA. SORPRESI MENTRE PASSEGGIAVANO TRANQUILLAMENTE IN STRADA NONOSTANTE I DOMICILIARI

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa hanno arrestato, nella flagranza del reato di evasione, il 31enne Francesco SCIUTO ed il 22enne Alessandro ROSSELLO, entrambi catanesi.

I militari infatti in entrambi i casi avevano riconosciuto i due che, pur gravati dalla detenzione agli arresti domiciliari, passeggiavano tranquillamente per le vie cittadine in evidente violazione delle misura restrittiva cui erano sottoposti.

Lo SCIUTO è stato ricondotto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, mentre il ROSSELLO è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito per direttissima.