CATANIA: SORPRESI MENTRE STAVANO RUBANDO DELLE PEDANE IN LEGNO DA UN DEPOSITO
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale, nella flagranza di reato, hanno arrestato un 29enne e un 40enne catanesi perché ritenuti responsabili di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.
Intorno alla mezzanotte la telefonata di un cittadino segnalava all’operatore del 112 che, nell’area di carico merci del supermercato LIDL di via Giovanni Segantini, erano presenti delle persone che stavano armeggiando all’interno del piazzale interno.
Giunti tempestivamente nel luogo indicato i militari hanno effettivamente constatato la presenza di due individui che stavano asportando una cinquantina di pedane in legno tipo pallet provvedendo a lanciare fuori dalla recinzione in un avvallamento sottostante.
I due alla vista dei militari si sono dati ad una disperata fuga valicando le due recinzioni del supermercato ed anche quella di un vicino campo sportivo dove, tallonati anche dai colleghi di quest’ultimi frattanto accorsi, sono stati bloccati e posti in sicurezza.
La merce del valore commerciale di oltre 4 mila euro è stata restituita al responsabile direttore del supermercato.