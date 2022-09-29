CATANIA. SORPRESO A PASSEGGIARE ALLA GUIDA DI UN MOTORINO: ARRESTATO PER EVASIONE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno tratto in arresto un pregiudicato 42enne catanese poiché responsabile di “evasione”.Nella circostanza i militari, impegnat...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno tratto in arresto un pregiudicato 42enne catanese poiché responsabile di “evasione”.

Nella circostanza i militari, impegnati durante il pomeriggio in un servizio di controllo dei soggetti sottoposti a misure cautelari, si sono recati nell’abitazione dell’uomo, che tuttavia non si trovava in casa.

Sono quindi immediatamente scattate le ricerche del 42enne, privo di alcuna autorizzazione ad allontanarsi dal proprio domicilio, che hanno consentito di rintracciarlo dopo poco in via Rapisardi, mentre circolava alla guida di un ciclomotore, con a bordo il figlio appena adolescente.

Per completezza, i Carabinieri hanno poi sia perquisito l’evaso, che svolto i necessari accertamenti sullo scooter, un Kymco “People”. Entrambe le attività si sono dimostrate quanto mai opportune.

Il motorino infatti era stato rubato qualche giorno prima ai danni di un residente del quartiere Ognina, mentre nel marsupio dell’evaso, sono stati rinvenuti un coltello a serramanico, strumenti da effrazione e un involucro di carta stagnola, contenente 2 grammi di crack, tutto posto sotto sequestro.

L’uomo, oltre ad essere arrestato, è stato quindi denunciato a piede libero per “ricettazione”, “Porto di armi od oggetti atti ad offendere” , “Possesso ingiustificato di grimaldelli” e segnalato alla Prefettura di Catania quale “assuntore di stupefacenti per uso personale”.

Infine, il minore è stato affidato alla madre, mentre il motorino è stato restituito al proprietario.