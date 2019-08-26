CATANIA, SORPRESO A “PIAZZARE” MARIJUANA E COCAINA E ARRESTATO

I Carabinieri della Squadra “Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 21enne catanese Rosario Ligotta, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenz...

I Carabinieri della Squadra “Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 21enne catanese Rosario Ligotta, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Protetto dalle vedette, tutte posizionate sui balconi che dominano il civico 121 di via Capo Passero, zona particolarmente produttiva per la criminalità organizzata in materia di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti (si ricorda l’operazione “Leo 121”), il pusher, coadiuvato da un complice addetto al rifornimento, aveva iniziato a piazzare la droga ai clienti che si succedevano a bordo delle proprie autovetture.

I militari, dopo averne compreso le modalità di spaccio, confondendosi tra le auto in fila, oltre a raggiungere e bloccare lo spacciatore, con ancora in mano una ricetrasmittente e una banconota da 10 euro appena incassata da un cliente previa consegna delle dose richiesta, hanno inseguito un complice, riuscito a fuggire, costretto però ad abbandonare un’altra ricetrasmittente nonché un borsone con all’interno: 145 dosi di marijuana, di cui 107 della varietà “skunk”, e 16 dosi di cocaina.

La droga è stata sequestrata mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.