CATANIA: SORPRESO A RUBARE MOTO, ARRESTATO 20ENNE

Nel corso della notte, gli operatori delle volanti hanno arrestato il catanese VENUTO Salvatore (classe 1997) per furto aggravato.

Nello specifico, gli agenti di una volante di zona nel rione San Cristoforo, in via Cusmano angolo via Plebiscito, notavano due individui che stavano trascinando di peso uno scooter Honda SH.

Gli stessi, alla vista della volante, abbandonavano il mezzo al centro della carreggiata, in modo da impedire il passaggio della pattuglia e si dileguavano appiedati. Ne scaturiva un inseguimento a piedi, uno dei due faceva perdere le proprie tracce tra i vicoli del quartiere, mentre l’altro, senza essere mai perso di vista, veniva raggiunto e bloccato in piazza Federico di Svevia ed identificato per il succitato VENUTO, abitante proprio in via Cusmano.

Sottoposto a perquisizione personale, gli venivano rinvenuti indosso, un cacciavite ed una chiave idonea a forzare il bloccasterzo dei motoveicoli.

Pertanto, l’uomo è stato dichiarato in arresto ed associato presso le locali camere di sicurezza in attesa di giudizio direttissimo.

All’atto della restituzione dello scooter al proprietario, si appurava che lo stesso era stato sottratto poco prima in piazza Federico di Svevia.