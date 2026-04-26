CATANIA. Sorpreso a scaricare rifiuti in strada: sequestrata Ape, 41enne denunciato e in escandescenza

Non si arresta l'attività della Sezione Ambientale della Polizia Locale contro il conferimento irregolare dei rifiuti. Nella serata di giovedì, giorno previsto per il conferimento dell'indifferenziata, una vasta operazione di controllo nella zona nord del lotto Centro, ha portato all'elevazione di 143 verbali da 300 euro ciascuno nei confronti di condomini, utenza domestica e attività commerciali che non hanno rispettato il Regolamento Comunale euro.

La Task Force, disposta dal Comandante Diego Peruga e dal Vice Comandante Stefano Blasco con il coordinamento del Commissario Lizzio, ha impegnato 19 agenti in abiti civili e diverse auto civetta, anche frugando tra i rifiuti lasciando sulla strada per risalire agli autori: Via Asiago, Via Leopardi, Corso Italia, Viale Vittorio Veneto, Via Teramo, Via Monfalcone, Via D'Annunzio, Corso delle Province, Via Dalmazia, Via Musumeci, Via De Felice, Via Francesco Riso, Via Oberdan, Via Imbriani, Via Pantano e Via Firenze. Sono ancora in tanti, purtroppo, i cittadini che anziché depositare i rifiuti residuali nel giorno destinato dal calendario, il giovedì lasciano invece sacchi con frazioni di ogni genere, una violazione regolamentare che causa tante difficoltà nella raccolta degli operatori, con aumento dei livelli dell’indifferenziata che invece vanno assolutamente diminuiti.

In via Fiorentino, inoltre, gli agenti hanno sequestrato una moto ape e denunciato un 41enne che stava scaricando rifiuti ingombranti sulla strada.

L'uomo, resosi conto di non poter sfuggire ai controlli, è andato in escandescenza sia per l'illecito abbandono dei rifiuti sia perché sorpreso alla guida senza patente peraltro mai conseguita, rendendo necessario l'intervento di ulteriori pattuglie del Corpo per placare l’ira.

L'ulteriore operazione del reparto ambientale conferma la determinazione dell'Amministrazione Comunale nel contrastare l'inciviltà. Differenziare correttamente non è solo un obbligo ma un comportamento che garantisce una città pulita. I controlli proseguiranno senza sosta su tutto il territorio comunale con cadenza regolare, con particolare attenzione alle zone già presidiate e progressiva estensione ad altri quartieri, per disincentivare le cattive abitudini e garantire il rispetto delle regole per il decoro urbano.