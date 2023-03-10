CATANIA. SORPRESO A ‘SPACCIARE’ CONSEGNA LA BORSA CON LA DROGA

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, nella flagranza di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, hanno arrestato un pregiudicato catanese di 37 an...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, nella flagranza di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, hanno arrestato un pregiudicato catanese di 37 anni.

Nel corso di un servizio perlustrativo antidroga nel comprensorio di Trappeto nord, i militari hanno acquisito un punto d’osservazione notando l’uomo, a loro noto per i suoi specifici trascorsi giudiziari in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, che discuteva con alcuni giovani sotto i portici delle palazzine di via Capo Passero.

Hanno pertanto circoscritto l’area bloccando ogni via di fuga al 37enne che, dopo un timido tentativo di scappare, ha desistito consegnando ai Carabinieri il suo ormai noto “kit dello spacciatore”, cioè una borsa a tracolla contenente l’occorrente per esercitare l’attività di pusher.

All’interno della borsa i Carabinieri hanno trovato cinque buste di plastica contenenti droga e, in particolare, 85 grammi di cocaina e 30 di marijuana, singolarmente confezionata in 238 dosi complessive pronte per la vendita al dettaglio, nonché la somma di 185 euro e l’immancabile radio ricetrasmittente per le “comunicazioni di servizio” con le vedette poste a “tutela” degli spacciatori.

Il 37enne è stato posto dai Carabinieri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, disponendo la sua sottoposizione ai domiciliari.