CATANIA: SORPRESO A SPACCIARE CRACK, ARRESTATO

La Polizia di Stato ha arrestato Salvatore Manganaro (cl. 1994), pregiudicato, in atto sottoposto agli arresti domiciliari perché responsabile del reato di spaccio di crack.

Nell’ambito dei mirati servizi di ordine e sicurezza predisposti dalQuestore di Catania, Mario Della Cioppa, personale della Squadra Mobile – Sezione Contrasto al Crimine Diffuso, ha predisposto dei mirati servizi, nel rione “San Cristoforo”, finalizzati al contrasto del fenomeno delle cosiddette “piazze di spaccio”.

Il personale della Sezione Falchi, in particolare, ha svolto una breve e mirata attività di osservazione tra i vicoli del quartiere che ha consentito di notare un giovane appiedato rivolgere lo sguardo in direzione di una finestra ubicata al primo piano di uno stabile di via Viadotto da dove sporgeva il braccio di un individuo che lanciava all’indirizzo del giovane sottostante due piccoli involucri, prontamente recuperati dagli operatori e contenenti un grammo di crack.

Gli agenti della Squadra Mobile, nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, hanno inoltre eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione disposto dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di Giuseppe Di Martino, (cl.1957), pregiudicato.

L’uomo è stato raggiunto dagli agenti della Squadra “Catturandi”, essendo destinatario di un provvedimento restrittivo definitivo, emesso il 22 agosto 2019 dal Tribunale di Sorveglianza di Catania, per l’espiazione la pena della reclusione fino al 23 gennaio 2023 per reati in materia di stupefacenti.