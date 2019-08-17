CATANIA: SORPRESO A SPACCIARE DROGA IN STRADA, ARRESTATO 26ENNE
Questa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno tratto in arresto in flagranza il pregiudicato 26enne catanese GIUFFRIDA Sebastiano per detenzione ai fini...
Questa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno tratto in arresto in flagranza il pregiudicato 26enne catanese GIUFFRIDA Sebastiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
I militari stavano osservando lo spacciatore prendere contatti con acquirenti occasionali e cedere loro involucri di sostanza stupefacente tipo marijuana in cambio di denaro.
Sottoposto a perquisizione veniva trovato in possesso di 3 involucri contenenti marijuana del peso complessivo di gr. 6 e 25,00 euro ritenuti provento dell’attività illecita.
Dopo le formalità di rito, l’arrestato veniva posto a disposizione dell’A.G..