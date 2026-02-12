Catania, sorpreso davanti a una cabina elettrica con il flex: arrestato ladro di rame

Proseguono in tutto il territorio cittadino i controlli ad ampio raggio della Polizia di Stato finalizzati a contrastare il fenomeno dei furti dei cavi di rame.

Dopo i diversi interventi degli ultimi giorni, con i poliziotti della Questura di Catania che hanno bloccato i tentativi di alcuni malviventi, gli agenti della squadra volanti hanno arrestato un pregiudicato catanese di 34 anni che è stato sorpreso con il flex ancora in mano, davanti ad una cabina elettrica di via Acquedotto Greco.

In piena notte, durante un’attività di pattugliamento del territorio, i poliziotti hanno notato una serie di movimenti sospetti nei pressi della cabina elettrica e, per questo, hanno approfondito i controlli, scorgendo il 34enne in azione con il flex per tagliare più agevolmente i cavi di rame. I poliziotti hanno chiesto l’intervento del personale tecnico della società di distribuzione dell’energia elettrica che ha constatato il furto di due metri di cavi di rame, con un grave danno per l’apparecchio e il serio rischio di provocare un pesante disservizio sull’intera rete.

Durante l’ispezione effettuata dai poliziotti nei pressi della cabina, è stato trovato uno zaino con ulteriori arnesi utilizzati, con ogni probabilità, per scassinare l’apertura della stessa cabina elettrica.

Al termine dell’attività di polizia giudiziaria, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno arrestato l’uomo per furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato dei fatti il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, il 34enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza per direttissima.