CATANIA, SORPRESO IN UN GARAGE MENTRE SMONTA LA MACCHINA APPENA RUBATA

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 24enne catanese Matteo Mannino, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.A seguito di segnalazion...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 24enne catanese Matteo Mannino, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

A seguito di segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa del Comando Provinciale tramite servizio satellitare “Viasat”, concernente il furto di una Fiat 500X asportata poco prima ad un cittadino di San Gregorio di Catania, l’equipaggio della gazzella è intervenuto tempestivamente in un garage di via Giuseppe Martucci, nel quartiere Picanello, dove il ladro era intento a smontare e manomettere il dispositivo antifurto GPS dell’autovettura appena rubata nel comune dell’hinterland.

I militari, perquisendo il garage, hanno altresì rinvenuto due targhe e delle centraline elettroniche presumibilmente di provenienza furtiva.

L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario, mentre l’arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, è stato relegato ai domiciliari.