I Carabinieri della Squadra “Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 39enne catanese Salvatore LANZAFAME, poiché ritenuto responsabile di evasione.

CATANIA. SORPRESO SOTTO CASA A PARLARE CON POSSIBILI ACQUIRENTI: DETENUTO IN MANETTE

L’uomo, già ai domiciliari per reati legati al mondo della droga (era stato arrestato dai CC di Librino), ieri sera, contravvenendo agli obblighi impostigli dalla misura detentiva, si trovava in strada a confabulare con altre due persone, presumibilmente due acquirenti, quando al passaggio della pattuglia dei “Lupi”, impegnata in un servizio antidroga a San Cristoforo, è fuggito infilandosi nel portone di casa e, risalendo di corsa le scale, si è “nascosto” nella propria abitazione.

I militari, inseguendolo, sono saliti immediatamente al piano e dopo aver bussato insistentemente alla porta sono stati ricevuti dalla moglie e dal detenuto che, presentandosi a torso nudo, ha cercato invano di dissimulare l’infrazione appena commessa.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.