CATANIA. SOSPESI PER ALCUNI GIORNI TUTTI I VOLI NOTTURNI ALL’AEROPORTO DI FONTANAROSSA: GIORNI E ORARI
Disagi per l'aeroporto di Catania Fontanarossa a causa di lavori di manutenzione. Di seguito i giorni e la fasce orarie interessate.
Nelle giornate 21,22,23,28,29,30 maggio durante la fascia oraria 00.30-6.00 e nei giorni 24,31 maggio dalla mezzanotte alle 6 tutte le operazioni di volo dell’aeroporto di Catania “Fontanarossa” saranno sospese per consentire lavori di manutenzione della pavimentazione di volo.
Lo rende noto la Sac, la società di gestione dello scalo, puntualizzando che “questi lavori di manutenzione rientrano all’interno di un piano predisposto da mesi e che prevedono l’accorpamento di diversi cantieri in queste finestre temporali, al fine di minimizzare l’impatto sulle operazioni giornaliere dello scalo”.