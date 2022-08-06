CATANIA: SOTTOPOSTO ALL'OBBLIGO DI FIRMA VA IN MOTO DAI CARABINIERI SENZA PATENTE E CASCO

I carabinieri di Catania Nesima hanno denunciato un 24enne catanese in quanto gravemente indiziato di guida senza patente, perché mai conseguita. Nel pomeriggio, il giovane, sottoposto all’obbligo di...

I carabinieri di Catania Nesima hanno denunciato un 24enne catanese in quanto gravemente indiziato di guida senza patente, perché mai conseguita. Nel pomeriggio, il giovane, sottoposto all’obbligo di firma alla polizia giudiziaria, si è regolarmente presentato per firmare alla stazione dei carabinieri di Nesima a bordo di un Honda 125.

Ma, purtroppo per lui, ai militari non è di certo passato inosservato il fatto che il giovane fosse arrivato fin davanti alla caserma, a bordo dello scooter e sprovvisto di casco protettivo, quindi hanno immediatamente proceduto ad elevare la relativa sanzione amministrativa.

Ma non era finita perchè, dalle verifiche effettuate sulla regolarità dei documenti di circolazione, è anche emerso che lo scooter non aveva la copertura assicurativa obbligatoria ed anche che il 24enne è risultato privo della prevista patente di guida, perché mai conseguita. Tale ultima violazione, già una prima volta rilevata nell’ultimo biennio, ha fatto scattare per lui il deferimento all’Autorità giudiziaria nonché la sanzione amministrativa dell’importo di 1.732 euro con il conseguente sequestro del motoveicolo.