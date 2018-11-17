CATANIA: SPACCIANO “COCA” CON IL FIGLIO IN AUTO, ARRESTATI

La Polizia di Stato ha tratto in arresto: COGLITORE Carmelo (cl.1979) e CLIENTE Giovanna Lorenza (cl.1985), entrambi ritenuti responsabili dei reati di spaccio e di detenzione ai fini di spaccio di co...

A cura di Redazione 17 novembre 2018 13:56

