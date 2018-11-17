CATANIA: SPACCIANO “COCA” CON IL FIGLIO IN AUTO, ARRESTATI
La Polizia di Stato ha tratto in arresto: COGLITORE Carmelo (cl.1979) e CLIENTE Giovanna Lorenza (cl.1985), entrambi ritenuti responsabili dei reati di spaccio e di detenzione ai fini di spaccio di co...
La Polizia di Stato ha tratto in arresto: COGLITORE Carmelo (cl.1979) e CLIENTE Giovanna Lorenza (cl.1985), entrambi ritenuti responsabili dei reati di spaccio e di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.
Nel corso di servizio di osservazione effettuato in piazza Sciuti, personale della Squadra Mobile notava un’autovettura effettuare degli anomali transiti e un uomo che, dopo essersi avvicinato all’auto e aver scambiato alcune battute con gli occupanti, si allontanava.
Ritenendo che potesse essere avvenuta una cessione di sostanza stupefacente, l’uomo appiedato veniva sottoposto a controllo, risultando effettivamente in possesso di una dose preconfezionata di cocaina.
Altri equipaggi della Squadra Mobile si ponevano, quindi, alla ricerca dell’automobile in questione ritracciandola pochi minuti dopo, in viale XX Settembre, dove procedevano al controllo degli occupanti identificati nei coniugi COGLITORE Carmelo e CLIENTE Giovanna Lorenza e del loro figlio minore.
A esito della perquisizione personale, la donna veniva trovata in possesso di 12 dosi della medesima sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 4 grammi e di una somma di denaro, ritenuta provento dell’attività illecita, che sono state sequestrate.
La successiva perquisizione eseguita presso il domicilio della coppia consentiva di rinvenire e sequestrare ulteriori 29 dosi preconfezionate di cocaina, del peso complessivo di 8,64 grammi, un involucro contenente cocaina in “pietra” del peso di 28,35 grammi, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e una somma di denaro.
Espletate le formalità di rito, COGLITORE Carmelo e CLIENTE Giovanna Lorenza sono stati posti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’A.G.