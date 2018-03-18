CATANIA: Spacciano droga in un condominio, due arresti

Nella serata, di ieri intorno alle 18.40, gli agenti si sono recati in via Ustica, nel quartiere San Giovanni Galermo, per la segnalazione di un presunto spaccio di stupefacenti all’interno di un cond...

Nella serata, di ieri intorno alle 18.40, gli agenti si sono recati in via Ustica, nel quartiere San Giovanni Galermo, per la segnalazione di un presunto spaccio di stupefacenti all’interno di un condominio. Il personale di Polizia giunto sul posto, dopo aver circondato lo stabile, ha individuato l’abitazione di interesse, dove ha accertato la presenza di due soggetti, poi identificati per il Costanzo e il Consoli, i quali sono stati trovati in possesso di una cospicua somma di denaro e, ben occultato all’interno di una plafoniera, di un sacchetto in cellophane contenente nr. 61 involucri di cocaina, per un peso complessivo di gr. 28”.

Col sospetto che potesse esserci ancora altra droga, i poliziotti hanno esteso la perquisizione all’intera abitazione. “Nel pianerottolo – spiega la Questura di Catania - occultati sempre all’interno di una plafoniera cava installata sul soffitto, sono stati rinvenuti altri 316 involucri, stavolta contenenti eroina, per un peso complessivo lordo di gr. 110, un involucro in plastica contenente cocaina per un peso complessivo di gr. 15, un bilancino di precisione e vario materiale di confezionamento”.

Costanzo e Consoli sono stati condotti in Questura e da qui, su disposizione del P.M. di turno, rinchiusi nella Casa Circondariale Piazza Lanza, in attesa dell’udienza di convalida del G.I.P. .