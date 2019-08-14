CATANIA: SPACCIATORE ARRESTATO DAI CARABINIERI MOTOCICLISTI.
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile - Squadra Motociclisti del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato il 22enne catanese I.A.M. poiché responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanz...
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile - Squadra Motociclisti del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato il 22enne catanese I.A.M. poiché responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
I militari operanti insospettiti per l’atteggiamento assunto dal ragazzo, bloccavano il predetto al termine di breve inseguimento a bordo dello scooter di sua proprietà, rinvenendo e sequestrando a seguito perquisizione circa 3 grammi di cocaina suddivisi in tre involucri di carta stagnola, 10 grammi di marijuana e la somma in contanti di euro 1.910,00 presumibile provento dell’attività illecita.
Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa di rito direttissimo, su disposizione A.G. etnea