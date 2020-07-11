CATANIA: SPACCIATORE CONTINUAVA A "LAVORARE" DAI DOMICILIARI

I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato nella flagranza il 28enne catanese Alfio Luca PALERMO, già ai domiciliari per reati in materia di droga, poiché ritenuto responsabile di...

Nel corso di un controllo di routine ai soggetti sottoposti a misure detentive alternative, i militari hanno bussato alla porta del giovane catanese constatando che lo stesso si attardava ad aprire. Circostanza per la quale i carabinieri, visto i precedenti, appena entrati nell’abitazione hanno eseguito una perquisizione domiciliare terminata con il rinvenimento e sequestro di un borsello contenente: 50 grammi di cocaina e 20 grammi di marijuana, suddivise in dosi, 600 euro in banconote di diverso taglio, nonché del materiale comunemente utilizzato dai pusher per confezionare le dosi da porre in vendita.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.