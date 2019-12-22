CATANIA. SPACCIATORE DI DROGA ARMATO DI UN’ASCIA: ARRESTATO
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto di armi od oggetti atti ad offendere, il 26enne gambiano Lalo SAWANE.
Nel corso di un servizio di prevenzione i militari, mentre percorrevano in piena notte la via Zara, all’incrocio con via Buda, notavano la presenza del giovane intento a discutere con alcune persone che, accortesi della loro presenza, si davano precipitosamente alla fuga.
I carabinieri riuscivano però immediatamente a bloccare il cittadino extracomunitario, sottoponendolo poi a perquisizione a seguito della quale rinvenivano 40 dosi di marijuana, già confezionate e pronte per la vendita al minuto nonché, soprattutto, una pericolosa arma da taglio costituita da un’ascia in acciaio il cui utilizzo, da parte del gambiano, non lasciava certo presagire a suoi miti propositi.
L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.